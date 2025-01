Prêmio recorde para a Supercopa do Brasil 2025: quanto em dinheiro recebe o campeão?

Botafogo e Flamengo disputam a Supercopa Rei, neste domingo (02), com uma premiação histórica de até R$ 18 milhões para o campeão

A Supercopa do Brasil 2025 vai oferecer uma premiação histórica para o time campeão. Com um total de R$ 18 milhões destinados aos clubes finalistas, o torneio promete agitar o início da temporada. A decisão, marcada para o próximo domingo (02), coloca frente a frente os rivais Botafogo e Flamengo, os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente.

Ambos os clubes garantiram uma boa parte da premiação com a simples participação na final, mas o grande prêmio será para o vencedor, que levará um valor extra vindo da Conmebol.