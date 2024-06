Por que Gustavo Gómez é reserva do Paraguai na Copa América?

Ídolo no Palmeiras, mas questionado na seleção, zagueiro busca retomar titularidade

Ídolo do Palmeiras e capitão da seleção paraguaia, Gustavo Gómez enfrenta uma reviravolta surpreendente na Copa América 2024: a reserva no banco de suplentes. Após anos de liderança inquestionável e presença constante no time titular, o zagueiro agora assiste de fora enquanto o Paraguai luta para se manter na competição.

Afinal, o que levou a essa decisão do técnico Daniel Garnero? Como isso pode afetar o desempenho da equipe? Confira os detalhes dessa mudança e o que ela significa para a seleção e para Gómez.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!