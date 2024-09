O peso dos resultados de ida no mata-mata da Libertadores da América

Desde 2022 até 2024, quem perdeu a primeira em casa jamais conseguiu passar de fase na volta

Depois da realização dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores 2024, é semana das partidas decisivas que irão definir os semifinalistas da principal competição entre clubes do continente. O que esperar, além da costumeira dose de emoção? Qual time chega com vantagem sobre o outro na missão de seguir vivo rumo à Glória Eterna?

Pensando nisso, a GOAL pesquisou o peso do resultado nos jogos de ida desde 2022, quando acabou a regra do gol qualificado (que dava um peso diferente para o tento marcado como visitante), até os duelos das oitavas de final da atual Libertadores 2024. E como a final é disputada em jogo único, os mata-matas considerados aqui foram das oitavas até as semifinais – portanto, desconsiderando também as eliminatórias da fase ‘pré’ da competição.

Entre as duas principais descobertas, revelações bastante óbvias: a maiorias dos times que vencem o primeiro jogo avançam de fase e quem perdeu a primeira em casa ainda não conseguiu seguir em frente – um desafio, por exemplo, para o Flamengo de Tite, que foi derrotado pelo Peñarol por 1 a 0 dentro do Maracanã.

A maior dose de imprevisibilidade acontece após empates: os times cuja igualdade aconteceu em sua casa avançaram seis vezes, ao passo em que o visitante que garantiu empate prevaleceu em sete ocasiões. Portanto, pode esperar altas doses de emoção, por exemplo, no clássico nacional entre São Paulo e Botafogo dentro do MorumBis.