Onde assistir a Grêmio x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2024

Duelo influencia diretamente nas melhores colocações da primeira fase do torneio; veja onde assistir na TV

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), às 15h (horário de Brasília), em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo será no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e terá transmissão ao vivo do canal Grêmio FBPA, do clube, no Youtube (clique e confira mais sobre a programação dos jogos).

Vice-líder do campeonato com 34 pontos, o Imortal já está classificado para as quartas de final, e tem pela frente um dos duelos mais equilibrados da tabela na disputa pela melhor colocação no chaveamento da próxima fase. A equipe venceu 11 das 17 partidas até aqui, embora o retrospecto dos últimos quatro jogos seja de duas vitórias e duas derrotas.

As equipes estão empatadas em praticamente todos os aspectos. O Rubro-Negro tem os mesmos 34 pontos, bem como a mesma quantidade de vitórias e até o saldo de gols é igual. No entanto, o clube carioca fica com a terceira posição por ter balançado a rede três vezes a menos. Os comandados de Filipe Luís vêm de quatro triunfos seguidos, o mais recente sobre o RB Bragantino, em Bragança Paulista.

Como o Brasileiro sub-20 já está na 19ª e penúltima rodada (embora este duelo seja atrasado da sexta rodada), quem vencer o jogo fica muito próximo de se garantir como segundo colocado, e enfrentaria o sétimo da tabela. Quem perder deve encarar o sexto lugar.

Na última vez em que se enfrentaram, pelo campeonato nacional da categoria em 2021, o Grêmio venceu o Flamengo por 2 a 1, na Gávea.

