Onde assistir ao Campeonato Sul-Mato-Grossense? Quem transmite o estadual?

Estadual será transmitido na TV aberta e na internet entre janeiro e abril; veja qual canal transmite

Os times do Mato Grosso do Sul já começam a se preparar para o que vem pela frente em 2025 com a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O estadual acontece entre janeiro e abril, dividido, ao todo, em quatro fases. Para este ano, o modelo de como as vagas são definidas para as etapas seguintes mudou um pouco. Além disso, o torcedor dos dez clubes participantes poderá acompanhar seus times pela televisão aberta e pelo Youtube.

Abaixo, montamos um guia com o que há de mais necessário para saber sobre o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025. Confira, abaixo, as informações de transmissão, as datas, os times e mais...