Onde assistir a Botafogo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Duelo de alvinegros no Rio protagonizará dura luta contra as últimas colocações; veja tudo o que você precisa saber

Botafogo e Corinthians se enfrentam na tarde desta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Furacão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Botafogo vai a campo como o penúltimo colocado da tabela, com apenas oito tentos somados em dez jogos. O Alvinegro carioca, porém, tem dois jogos a menos que a maior parte da concorrência direta, o que quer dizer que, somadas duas vitórias, o time poderia chegar até ao 14° lugar. O primeiro passo, contudo, é nesta quinta-feira. E contra um adversário direto...

Pois é, se o Botafogo é o 19° colocado, o Corinthians é o 18°. São os mesmo oito pontos em também dez jogos, o que expande as ressalvas do parágrafo anterior para este: vitórias consecutivas seriam capazes de dar um respiro ao time. Portanto, o objetivo de ambos os lados, no Engenhão, será o mesmo.

