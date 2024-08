Ignorado por Xavi e Hansi Flick: Vitor Roque faz as malas para encerrar o pesadelo no Barcelona

A troca de treinador também não ajuda o Tigrinho, e 45 minutos em um amistoso foram suficientes para sinalizar sua iminente saída

Há um ano, Vitor Roque parecia ser a resposta do Barcelona ao sucesso do Real Madrid com Vinícius e Endrick. Com 18 anos e artilheiro no Athletico Paranaense, ele era a aposta de Deco, que convenceu a diretoria e Xavi de que era um grande negócio para o futuro. Hoje, seis meses após sua estreia no Barça, as portas de saída estão bem abertas.

O que aconteceu? Roque não era o que Xavi precisava em janeiro; ele chegou devido à lesão de Gavi, quando o ideal seria um meio-campista. Jogou pouco porque o treinador não queria contar com ele e, agora, com Hansi Flick no comando, bastaram 45 minutos do amistoso contra o Manchester City para o técnico perceber que o compromisso de Roque é tão pequeno quanto a necessidade de mantê-lo no elenco.