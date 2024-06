Os convocados da Eslovênia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Em apenas sua segunda aparição no torneio, confira os convocados da Eslovênia ao torneio deste ano

O treinador Matjaž Kek anunciou a lista com os jogadores que defenderão a Eslovênia na Eurocopa de 2024, marcada para iniciar no dia 14 de junho. O treinador divulgou uma relação de 30 atletas convocados, portanto, até quatro deles serão cortados após os amistosos diante da Armênia e Bulgária, que acontecem em preparação ao torneio.

A Eslovênia fez duas aparições na Copa do Mundo, em 2002 e 2010, desde a última vez que apareceram na Euro de 2000. Depois de chegar ao Mundial de 2010 em sua primeira passagem, Matjaž Kek assumiu o cargo treinador pela segunda vez em 2018 e agora tem a tarefa de liderar o país.

Avançando em segundo lugar do grupo das Eliminatórias, atrás da Dinamarca, eles enfrentaram novamente a seleção do norte da Europa, além da Inglaterra e a Sérvia, no Grupo C.

