Os bastidores da saída de Gary Medel do Vasco para o Boca Juniors

Veterano pediu para rescindir após uma sequência como reserva do Vasco; ele negocia ida para o futebol argentino

A saída de Gary Medel do Vasco para o Boca Juniors, da Argentina, foi uma decisão consensual, mas o primeiro movimento partiu do próprio atleta. Incomodado com a reserva no elenco, o chileno pediu para rescindir o contrato e defender as cores do clube argentino, como soube a GOAL.

Nos bastidores de São Januário, não houve objeção por parte do clube, que aceitou a saída do atleta. O principal incômodo do estrangeiro era com a condição de suplente no clube. A diretoria vascaína, por outro lado, entende que ele acumulou polêmicas no dia a dia, o que culminou na saída de forma antecipada.

O chileno de 36 anos tinha contrato com o Vasco até dezembro de 2024, mas terá o vínculo rescindido antes da reabertura da janela de transferências para retornar ao Boca Juniors, clube que defendeu entre julho de 2009 e janeiro de 2011, antes de se transferir para o Sevilla, da Espanha.

