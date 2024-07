Bahia abre conversas por Erick Pulga, também na mira do Corinthians

Clube do Grupo City está disposto a pagar o valor pedido pelo Ceará — R$ 16 milhões — para tirá-lo da Arena Castelão

O atacante Erick Pulga está na mira do Corinthians, que já sabe a pedida do Ceará para negociá-lo no mercado da bola. Os cearenses pedem R$ 16 milhões nesta janela de transferências. O Bahia também entrou na disputa pelo atacante de 23 anos, como soube a GOAL.

O Tricolor de Aço está disposto a pagar o valor desejado pelo Vozão. No entanto, ainda não avançou nas tratativas para contratá-lo no mercado da bola. O clube precisa ajustar questões envolvendo a possível chegada do atleta ao elenco comandado por Rogério Ceni.

Um dos desejos do Ceará é que Erick Pulga dispute a Série B até o fim antes de se transferir para outro clube do futebol brasileiro — o time cearense ocupa a nona posição do torneio e sonha com o acesso à elite do futebol nacional.

