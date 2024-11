Arsenal deveria buscar Viktor Gyokeres: artilheiro do Sporting é a peça que falta para os Gunners

O time de Mikel Arteta visita Lisboa nesta terça-feira (26) para jogar a Champions League e verá de perto o atacante que precisam

Durante a boa campanha do Arsenal em 2023/24, parecia que eles estavam se preparando para outra janela de transferências marcada por uma contratação de destaque. O clube havia quebrado seu recorde de transferência para trazer Declan Rice, então capitão do West Ham, antes do início daquela temporada, e a peça final do quebra-cabeça que precisava ser inserida era um atacante.

No entanto, o Arsenal foi cauteloso ao entrar em 2024/25. A diretoria fez adições pontuais com as aquisições de Mikel Merino e Riccardo Calafiori, estrelas da Eurocopa 2024, com Raheem Sterling também vindo de um empréstimo oportuno do Chelsea no último dia de transferências. Ainda assim, a chegada há muito esperada de um verdadeiro centroavante continua em andamento.

Mikel Arteta parecia satisfeito em manter Kai Havertz - uma contratação de £65 milhões (R$ 474 milhões) que o Arsenal destacou com orgulho que era destinada a jogar no meio de campo - como seu camisa 9 titular, mas se os Gunners desejam encerrar a espera de duas décadas por um título do Campeonato Inglês, eles precisam de algo a mais no ataque.

Entra Viktor Gyokeres, o último atacante escandinavo anormal e extraordinário iluminando a Europa com o Sporting e a Suécia. Hoje, terça-feira (26), Arteta e seus comandados terão um assento na primeira fila enquanto dão uma boa olhada no atacante que deveriam tentar ao máximo trazer.