Os convocados da Albânia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Ainda que esteja no "grupo da morte", a seleção do técnico Sylvinho quer fazer história na Euro; confira os convocados

A Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, anunciou os 27 atletas pré-convocados para a disputa da Eurocopa 2024, na Alemanha. O treinador terá que cortar, obrigatoriamente, um dos goleiros para a lista final. A principal ausência foi a do atacante Sokol Cikalleshi, do Konyaspor, que, por ficar de fora da relação, anunciou sua aposentadoria da seleção.

A Albânia terá uma dura missão de chegar ao mata-mata, já que estão no Grupo B ao lado de Croácia, Espanha e Itália. A seleção conquistou a qualificação para a Euro apenas duas vezes, em 2016 e 2024. Em ambos os casos, garantiu uma posição entre os dois primeiros no seu grupo de qualificação para se qualificar diretamente. A sua participação no Euro 2016 marcou a sua estreia em um grande torneio.