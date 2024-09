Al Hilal escolhe inscrever Neymar, e Renan Lodi pode ficar sem jogar até janeiro; Alex Telles é dispensado pelo Al Nassr

Laterais esquerdos brasileiros vivem situação incômoda na Arábia Saudita no final da janela de transferências

Alex Telles e Renan Lodi estão com o futuro em aberto. O primeiro, teve o contrato com o Al Nassr rescindindo neste final de semana, e o segundo foi avisado no último domingo (1), na véspera do fechamento da janela de transferências, que não seria inscrito pelo Al Hilal nas competições da temporada para que o clube pudesse manter Neymar, que ainda se recupera de lesão.

As duas situações aconteceram por conta do limite de estrangeiros. Os sauditas, em busca de reforçar seus times, foi ao mercado e bateu o limite permitido para jogadores estrangeiros acima dos 23 anos. Sobrou para os brasileiros.