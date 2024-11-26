دوري أبطال إفريقيا
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
A. Coulibaly 63'Y. Mozamil Mohamed 90'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

يانج افريكانز v الهلال أم درمانالنتائج والإحصائيات,