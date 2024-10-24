دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 0
انتهت
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أفيميكو بولولو 69', 72'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

ياجييلونيا بياليوستوك ضد بيتروكوبالنتائج والإحصائيات,