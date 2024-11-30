الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 5
ن م
team-logo
A. Wan-Bissaka 38'إيميرسون 40'
جابرييل 10'لياندرو تروسار 27'مارتن اوديغارد 34' (جزاء)كاي هافرتيس 36'بوكايو ساكا 45' + 5' (جزاء)
(ش١ 2-5) (ن م 2-5)

وست هام v آرسنالالنتائج والإحصائيات,