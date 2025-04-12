الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 2
انتهت
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الكسندر برنهاردسون 21'
دانيل سيناني 34'ماكس جيسشويل 90' + 2' (هدف عكسي)
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

هولشتاين كيل ضد سانت باوليالنتائج والإحصائيات,