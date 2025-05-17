الدوري الألماني الدرجة الأولى
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0 - 4
انتهت
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ميكايل أوليسيه 33'يوزوا كيميش 53'سيرج نابري 80'هاري كين 86'
(½ 0-1) (انتهت 0-4)

هوفينهايم ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,