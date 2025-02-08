الدوري الألماني
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0 - 4
ن م
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B. Hollerbach 24', 87'M. Ljubicic 61'A. Ilic 73'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

هوفينهايم v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,