الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 4
انتهت
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لوكا كيربر 80'
رومانو شميد 14' (ضربة جزاء)ينس ستيج 33'مارفين دوسكتش 66'كيكي توب 86'
(½ 0-2) (انتهت 1-4)

هايدينهايم ضد فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,