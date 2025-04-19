الدوري الألماني الدرجة الأولى
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0 - 4
انتهت
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هاري كين 13'كونراد لايمر 19'كينجسلي كومان 36'يوزوا كيميش 56'
(½ 0-3) (انتهت 0-4)

هايدينهايم ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,