كأس أمم إفريقيا
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1 - 2
ن م
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وليام إيكونغ 38'
فرانك كيسييه 62'Sebastien Haller 81'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

نيجيريا v ساحل العاجالنتائج والإحصائيات,