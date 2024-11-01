كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 1
ن م
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M. Platt 16'A. Jatta 48', 62'J. Brown 85' (جزاء), 90'
L. Waldock 14'
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

نوتنجهام كاونتي v ألفريتونالنتائج والإحصائيات,