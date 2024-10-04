الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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S. McTominay 1'روميلو لوكاكو 53' (جزاء)David Neres 86'
G. Strefezza 43'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

نابولي v كوموالنتائج والإحصائيات,