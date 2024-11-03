كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
ماثيو ستيفنز 44'O. Bugiel 51'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

ميلتون كيانيس دونس v أي إف سي ويمبلدونالنتائج والإحصائيات,