الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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سامويل شوكويزي 84'
ماتيا زاكانيي 28'بيدرو رودريجيز 90' + 8' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ميلان v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,