Conference League
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3 - 1
ن م
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Gabi Kanichowsky 9'إيراي زيهاف 24', 61'
جوليين دي سارت 49'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

مكابي تل أبيب v جينتالنتائج والإحصائيات,