الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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J. Lee 36'J. Burkardt 45' + 3'P. Nebel 54'
S. Guirassy 40' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

ماينتس v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,