الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 2
انتهت
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بول نيبل 35'جوناثان بوركاردت 63' (ضربة جزاء)
باتريك شيك 49' (ضربة جزاء), 54'
(½ 1-0) (انتهت 2-2)

ماينتس ضد باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,