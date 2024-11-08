الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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ماسون جرينوود 65' (جزاء)
L. Sinayoko 10'G. Perrin 43'H. Traore 45'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

مارسيليا v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,