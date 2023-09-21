الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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Florian Flecker 14'
داروين نونيز 56' (جزاء)لويس دياز 63'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

لينزير أي إس ك v ليفربولالنتائج والإحصائيات,