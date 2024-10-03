Conference League
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2 - 2
ن م
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فالون بيرايشا 26'F. Flecker 49'
A. Priske 57'توكماك تشول نغوين 65'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

لينزير أي إس ك v ديورجاردنالنتائج والإحصائيات,