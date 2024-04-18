Conference League
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2 - 1مجم 3 - 3جزاء 3 - 4
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Yusuf Yazici 15'بينجامين أندريه 67'
Matty Cash 87'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1) (و إ 2-1)

ليل v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,