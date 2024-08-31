الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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F. Buonanotte 73'
أمادو أونانا 28'J. Duran 63'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ليستر سيتي v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,