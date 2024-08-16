الدوري الفرنسي
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1 - 4
ن م
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غوتيير لوريس 48'
Kang-In Lee 3'عثمان ديمبيلي 85'Bradley Barcola 86'راندال كولو مواني 90' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-4)

لو هافر v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,