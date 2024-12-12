دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 3
انتهت
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مارين توماسوف 45'
مارك جويو 14', 19'ريناتو فيغا 40'
(½ 1-3) (انتهت 1-3)

لوكوموتيف آستانا ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,