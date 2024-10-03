دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 0
انتهت
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كيبراس كازوكلوفاس 15'
(½ 1-0) (انتهت 1-0)

لوكوموتيف آستانا ضد باتشكا توبولاالنتائج والإحصائيات,