الدوري الأوروبي
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0 - 2
ن م
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M. Jurasek 38'M. Chytil 65'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

لودوجوريتس رازجراد v سلافيا براجالنتائج والإحصائيات,