Conference League
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2 - 2
ن م
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Hadj Mahmoud 7'M. Bottani 33'
A. Saipi 4' (هدف عكسي)دافيد غولدار 90' + 5'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

لوجانو v أي إي بي بافوسالنتائج والإحصائيات,