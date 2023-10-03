دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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أدريان توماسون 25'Elye Wahi 69'
Gabriel Jesus 14'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

لانس v آرسنالالنتائج والإحصائيات,