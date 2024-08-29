الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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A. Moleiro 5'
فينيسيوس جونيور 69' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

لاس بالماس v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,