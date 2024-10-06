الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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ماتيا زاكانيي 45' + 4'بيدرو رودريجيز 84'
S. Esposito 9'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

لاتسيو v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,