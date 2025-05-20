الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 2
انتهت
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إدي نيكيتاه 27', 32'بين تشايلويل 50'إيبيريشي إيز 86'
إيمانويل أغبادو 24'يورغن ستراند لارسن 62'
(½ 2-1) (انتهت 4-2)

كريستال بالاس ضد وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,