دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 1
ن م
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J. Asani 21' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-1)

كاواساكي فرونتالي v غوانغجو إف سيالنتائج والإحصائيات,