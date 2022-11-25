كأس العالم
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1 - 3
ن م
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محمد منتاري 78'
Boulaye Dia 41'فامارا دييدهيو 48'Ahmadou Bamba Dieng 84'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

قطر v السنغالالنتائج والإحصائيات,