الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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M. Kean 45'روبن جوسينس 90' + 6'
ميلان ديوريتش 18'D. Maldini 32'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

فيورنتينا v مونزاالنتائج والإحصائيات,