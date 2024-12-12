Conference League
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7 - 0
ن م
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R. Sottil 10', 58'J. Ikone 22'A. Richardson 39'رولاندو ماندراغورا 69'F. Stojkovic 82' (هدف عكسي)A. Gudmundsson 85' (جزاء)
(ش١ 3-0) (ن م 7-0)

فيورنتينا v لينزير أي إس كالنتائج والإحصائيات,