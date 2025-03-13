دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 1المجموع 5 - 4
انتهت
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رولاندو ماندراغورا 12'ألبرت غودموندسون 24'مويس كين 75'
فوتيس إيونيديس 81' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

فيورنتينا ضد باناثينايكوسالنتائج والإحصائيات,