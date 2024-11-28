Conference League
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3 - 2
ن م
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C. Kouame 38'دافيد غولدار 53' (هدف عكسي)L. Martinez Quarta 72'
Jairo 68'Jaja 87'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

فيورنتينا v أي إي بي بافوسالنتائج والإحصائيات,