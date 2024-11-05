دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 0
ن م
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T. Miyashiro 45' + 3' (جزاء)D. Sasaki 54'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

فيسيل كوبي v غوانغجو إف سيالنتائج والإحصائيات,